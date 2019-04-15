إحصائية تستبعد راموس من أفضلية المدافعين في أوروبا

قدم المرصد الدولي لكرة القدم إحصائية عن المدافعين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا اعتمد فيها على عدد المواجهات التي فاز بها كل منهم في استخلاص الكرات الرأسية، وحدد عدد 80 مواجهة دفاعية كحد أدنى لكل لاعب يجب أن تشمله الإحصائية.



ويعد اللاعب اليوناني ديمتريوس سيوفاس، نجم نادي ليغانيس الإسباني، أفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني "الليغا" في المواجهات الهوائية الدفاعية، حيث وصلت نسبة نجاحه في استخلاص الكرات إلى 82 بالمئة، فيما كان ماتس هوملز الأفضل في الدوري الألماني "بوندسليجا" بنسبة بلغت 5ر80 بالمئة. وحصل المدافع برونو ألفيس على المركز الأول في الدوري الإيطالي بنسبة 3ر80 بالمئة.



وضمت القائمة أيضا كلا من رافايل فاران، لاعب ريال مدريد وجيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، وجاء النجمان الكبيران في المركزين 15 و16 على الترتيب خلف شان موريسون، مدافع كارديف سيتي، صاحب المركز الـ 15.



وحقق كل من بيكيه وفاران نسبة دقة في استخلاص الكرات الهوائية بلغت 8ر78 بالمئة، وتفوقا في هذا الصدد على المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس الذي جاء في المركز 24 بنسبة بلغت 77 بالمئة.



ومن العجيب أن يخرج راموس في هذه الإحصائية من المراكز العشرة الأولى، خاصة أن طول قامته التي يتمتع بها هي أهم سماته الفنية، ولكنه ورغم ذلك فهو يعد أحد أبرز المدافعين في ألعاب الهواء في المناطق الهجومية، ولكن هذه الإحصائية اقتصرت فقط على الجانب الدفاعي.