إصابة جديدة تغيّب نوير عن بايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، أن حارس مرماه مانويل نوير سيبتعد لفترة لم تتحدد عقب إصابته بقطع في الألياف العضلية لربلة الساق خلال الفوز 4-1 على فورتونا دوسلدورف دون الإعلان عن مدة الغياب.

وتتطلب مثل هذه الإصابات عدة أسابيع عادة للتعافي ما يعني أن نوير سيغيب عن بعض إن لم يكن كافة المباريات الخمس المتبقية للفريق في الدوري هذا الموسم في ظل صراعه على اللقب مع بروسيا دورتموند.

وأضاف بايرن أن المدافع ماتس هوملز أصيب بشد عضلي في نفس المباراة لكن من المتوقع أن يبتعد لبضعة أيام.

وجمع الفريق البافاري، الساعي للقبه السابع على التوالي في الدوري معززا رقمه القياسي، 67 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على غريمه بروسيا دورتموند.