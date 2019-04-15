التركي شاكير يضبط مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحكم التركي جينات شاكير إدارة مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام، كما قرر تعيين الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة بورتو وليفربول، حيث تلعب المباراتان يوم الأربعاء في إطار منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأدار شاكير (42 عاماً) مباراة واحدة لتوتنهام هذا الموسم عندما فاز الفريق الإنجليزي 1- صفر على إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويخوض توتنهام، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتيشينو، مباراة الأربعاء متمتعا بأفضلية التقدم في مباراة الذهاب بنتيجة 1 - صفر.

وعلى الجانب الأخر، يعود الهولندي ماكيلي لإدارة مباراة جديد لبورتو بعد أن تولى إدارة مباراة الفريق البرتغالي التي سقط فيها أمام روما الإيطالي 1 - 2 في ذهاب دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.