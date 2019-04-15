فالفيردي : ميسي تعافى من الكدمة.. ولم ننسى درس روما

تعافى القائد والنجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي من إصابة في وجهه وبإمكانه المشاركة يوم الثلاثاء ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في اياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بحسب ما أعلن مدربه إرنستو فالفيردي الذي بإمكانه الاعتماد أيضا على الجناح الفرنسي عثمان دمبيلي.

وقال فالفيردي يوم الاثنين، قبل استضافة يونايتد الذي خسر ذهابا على أرضه صفر-1 :ميسي بصحة جيدة. تعافى تماما من الضربة التي تلقاها في وجهه خلال لقاء الذهاب ، تحسن بعد يومين من الإصابة. صحيح أنه كان مشوشا خلال المباراة، لكنه الآن بصحة جيدة ولن تكون لديه أي مشكلة بالنسبة للمباراة.

وتعرض متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" "33 هدفا" لإصابة في وجهه بعد احتكاك مع مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينغ، لكنه أنهى اللقاء رغم الكدمات والتورم حول أنفه وخده، وخضع لفحوص طبية في برشلونة يوم الخميس لتحديد مدى إصابته ثم غاب يوم السبت عن مباراة الدوري المحلي ضد هويسكا "صفر-صفر" والتي خاضها فالفيردي أصلا بتشكيلة رديفة.

وكشف فالفيردي بأن ميسي كان متأثرا في اليوم التالي وخلال المباراة، وكان الأمر أشبه بالتعرض للصدم من قبل شاحنة.

وأكد مدرب برشلونة ردا على الصحافيين بأنه لا يشغل نفسه بغياب ميسي عن التهديف في 11 مباراة متتالية في الدور ربع النهائي للمسابقة، وتحديدا منذ 2013، وقال: الإحصائيات مفيدة لتحليل الأشياء لكنها تتحدث أكثر عن الماضي عوضا عن المستقبل. لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث، لكنه الغياب عن التهديف في هذا الدور من الواضح مصدر حافز إضافي للجميع.

وأضاف: بخصوص ديمبلي.. من الممكن أن يبدأ، كما من الممكن ألا يبدأ أساسيا.

ويأمل برشلونة التخلص من عقدة ربع النهائي التي لازمته منذ تتويجه الخامس الأخير باللقب عام 2015، إذ انتهى بعدها مشواره عند ربع النهائي على يد غريمه المحلي أتلتيكو مدريد "2016" ويوفنتوس الإيطالي "2017" وصولا إلى الموسم الماضي حين اعتقد أنه بلغ دور الأربعة بفوزه ذهابا على روما 4-1، لكنه عاد وخسر إيابا في العاصمة الإيطالية صفر-3.

وتحدث فالفيردي عن تجربة الموسم الماضي وإمكانية أن تتكرر يوم الثلاثاء، قائلا :نتعلم من كل شيء مررنا به وهذا يساعدنا للمستقبل، إنه جزء من التجربة. لكن في النهاية، أنا أؤيد مبدأ أن يكتب المرء مصيره وألا يسقط عليه من السماء.علينا أن نكتب مصيرنا ومانشستر أيضا.