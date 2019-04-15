فياريال يبتعد عن مراكز الهبوط.. وفالنسيا يعود للانتصارات

فرض فريق خيتافي التعادل 2 - 2 على مضيفه بلد الوليد يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز أتلتيك بلباو 3 - 2 على رايو فايكانو، وفياريال على مضيفه جيرونا 1 - صفر، وتعادل ريال سوسيداد مع ضيفه إيبار 1 - 1.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 51 نقطة لخيتافي في المركز الخامس. وتقدم ماورو أرامباري بهدف لخيتافي في الدقيقة 14 ثم رد سيرخيو جوارديولا نافارو بهدف التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 30.

ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد ماتياس أوليفيرا ميرامونتيس لحصوله على الإنذار الثاني. واستغل بلد الوليد النقص العددي في صفوف ضيفه ونجح إنيس أونال في تسجيل هدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

ولكن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة حصل خيتافي على ضربة جزاء سجل منها خورخي مولينا هدف التعادل القاتل لفريقه.

وحافظ فالنسيا على حظوظه في التأهل إلى المسابقات القارية في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 3 - 1 على ضيفه ليفانتي. وارتفع رصيد الفريق الأندلسي إلى 49 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد ليفانتي عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

وأحرز فالنسيا هدفا مبكرا عبر لاعبه سانتياغو مينا في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل ليفانتي بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل كارلوس سولير لاعب أصحاب الأرض هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وعاد فالنسيا للتقدم سريعا، بعدما سجل جونزالو جويديس الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما تكفل مينا بتسجيل الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 63.

واستعاد أتلتيك بلباو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، عقب فوزه المثير 3 - 2 على ضيفه رايو فايكانو.

وارتفع رصيد بلباو إلى 46 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فايكانو عند 27 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر، قبل الأخير، ويتأزم موقفه في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وتقدم بلباو بهدف مبكر عن طريق لاعبه إيناكي ويليامز في الدقيقة الثانية، قبل أن يهدر راؤول جارسيا فرصة تعزيز النتيجة بإضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 18. وتعادل أليكس مورينو لمصلحة فايكانو في الدقيقة 45، لكن وليامز عاد لهز الشباك من جديد في الدقيقة 50، مسجلا الهدف الثاني لبلباو. وأحرز راؤول غارسيا الهدف الثالث لبلباو في الدقيقة 72، فيما قلص راؤول دي توماس الفارق بتسجيله الهدف الثاني لفايكانو في الدقيقة 85 .

بتلك النتيجة، صالح بلباو جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارته المفاجئة صفر - 1 أمام مضيفه خيتافي في المرحلة الماضية.

وفرط ريال سوسييداد في تقدمه 1 - صفر على ضيفه إيبار، ليسقط أمامه في فخ التعادل 1 - 1. وبات سوسييداد، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، في المركز العاشر برصيد 41 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على إيبار، صاحب المركز الثاني عشر. وبادر خوانمي بتسجيل هدف مبكر لسوسييداد في الثواني الأولى من عمر المباراة، قبل أن يحرز خوان جوردن هدف التعادل لإيبار في الدقيقة 85.

وودع فياريال مراكز الهبوط بعدما حقق فوزا غاليا 1 - صفر على مضيفه جيرونا. ورفع فياريال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطتين أمام مراكز الهبوط، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر. ويدين فياريال بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه النيجيري صامويل شوكويزي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.