كييفو يهبط.. وإنتر يعزز موقعه في المركز الثالث

أصبح فريق كييفو أول الهابطين، رسميا، من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد خسارته أمام ضيفه نابولي 1 - 3 يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة تعادل كالياري مع تورينو 1 - 1، وفيورنتينا مع بولونيا سلبيا، وساسولو مع بارما بذات النتيجة وفوز إنتر ميلان على فروسينوني 3 - 1.

وعلى ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، فاز نابولي على كييفو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كاليدو كوليبالي، هدفين، في الدقيقتين 15 و81 وأركاديوش ميليك في الدقيقة 64، فيما سجل هدف كييفو بوستيان سيزار في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق 17 نقطة خلف يوفنتوس، الذي بات في حاجة لنقطة وحيدة للتويج باللقب رسميا. فيما توقف رصيد كييفو عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير وليهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية.

وفي المباراة الثانية، فرض فريق كالياري بتسعة لاعبين التعادل الإيجابي 1 - 1 على مضيفه تورينو.

وتقدم سيموني زازا بهدف لتورينو في الدقيقة 52 ولكن ليوناردو بافوليتي أدرك التعادل لكالياري في الدقيقة 78. وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيموني زازا مهاجم تورينو في الدقيقة 73 ثم طرد لوكا بيليغريني ونيكولو باريلا من كالياري في الدقيقة 82 وفي الوقت بدل الضائع على الترتيب.

ورفع تورينو رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع مقابل 37 نقطة لكالياري في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فيورنتينا بضيفه بولونيا. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، كما رفع بولونيا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل ساسولو مع بارما سلبيا. ورفع بارما رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع ساسولو رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز إنتر ميلان على فروسينوني 3 - 1. وسجل هدفي إنتر ميلان رادجا ناينغولان في الدقيقة 19 وإيفان بيريسيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 37 وماتياس فيتشينو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف فروسينوني الوحيد فرانشيسكو كاساتا في الدقيقة 61. ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فروسينوني عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر.