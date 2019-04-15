مانشستر يعود إلى برشلونة بذكريات "99".. وأياكس أمام عقبة يوفنتوس

يخوض أياكس في مباراة يوم الثلاثاء تحديا مع سجلات التاريخ، حيث لم يسبق له تحقيق أي انتصار في جميع مبارياته الخمس التي خاضها على ملعب يوفنتوس ، وحقق انتصارين فقط خلال إجمالي 13 مباراة سابقة جمعته بالفريق الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب بين أياكس ويوفنتوس قد انتهت بالتعادل 1 - 1 يوم الأربعاء الماضي، حيث تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس حينما سجل اللاعب الهدف رقم 125 له في البطولة، ثم أدرك ديفيد نيريز التعادل لأياكس.

كذلك حقق يوفنتوس الفوز في جميع المواجهات التي تشمل لقاءي ذهاب وإياب أمام أياكس، من بينها مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال عام 1997، وذلك بعد عام واحد من فوز يوفنتوس على أياكس في نهائي البطولة.

ويعيش أياكس حالة من التفاؤل في ظل تألق دي يون وكذلك الشاب ماتيس دي ليجت والصربي دوسان تاديتش، وتثق الجماهير في قدرة الجيل الحالي من لاعبي الفريق على إنجاز شيء كبير في الموسم الحالي، قبل الرحيل المنتظر لعدد من نجوم الفريق مع نهاية الموسم.

وقال دي يونغ :أعتقد أننا أظهرنا للجميع قدرتنا على اللعب بنفس مستويات الفرق الأخرى، وربما تمثل مفتاح تألق أياكس في تقديم نسخة محدثة من طريقة "الكرة الشاملة" التي اشتهر بها أياكس والمنتخب الهولندي بشكل كبير خلال السبعينيات من القرن الماضي والتي شهدت حقبة نجومية يوهان كرويف ورينوس ميتشيلز، وقارن البعض دي يونغ بالأسطورة كرويف كما استلهم تين هاغ الحماس من كرويف وكذلك من ميتشيلز ولويس فان غال.

ويحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على برشلونة الإسباني الذي فاز 1 - صفر على مانشستر يونايتد في عقر داره ذهابا كما يلتقي يوم الثلاثاء فريقا يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي بعد تعادلهما 1 - 1 ذهابا في أمستردام.

ويعود مانشستر يونايتد إلى استاد "كامب نو" ببرشلونة والذي كان شاهدا على التتويج الرائع للفريق بلقب البطولة في 1999، ولكن مانشستر يونايتد سيواجه هذه المرة مهمة صعبة للغاية أمام برشلونة المتألق والذي يمتلك أفضلية أكثر من الأرض والجماهير من خلال الفوز الذي حققه ذهابا على استاد "أولد ترافورد" في مانشستر.

وقال سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد: أتطلع لأداء أفضل. الجميع يعلم أن أمامنا طريقا لنسير فيها وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل... لأننا لو واجهنا برشلونة بهذا المستوى الذي قدمناه أمام ويستهام كنا سنخسر صفر - 5 .

ويحظى سولشاير بذكريات خاصة على استاد "كامب نو" حيث سجل هدف الفوز 2 - 1 على بايرن ميونخ الألماني في الوقت الضائع من المباراة النهائية للبطولة قبل 20 عاما.

ولا يعاني برشلونة من أي مشاكل تتعلق بالإصابات قبل مباراة يوم الثلاثاء. كما منح إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة راحة لكل نجومه الأساسيين خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع هويسكا بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع.

وعن هذه المداورة الجذرية في تشكيلة الفريق، قال فالفيردي: كان الأمر صعبا لأن العديد من اللاعبين الجدد شاركوا، ولكننا تفهمنا أن هذا هو ما كنا بحاجة له.

وكانت بعض الشكوك حامت حول مشاركة سيرجي روبرتو مع برشلونة في مباراة يوم الثلاثاء، ولكن اللاعب شارك في تدريبات الفريق يوم الأحد.