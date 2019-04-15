"فيفا" يوقف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي مدى الحياة

قررت لجنة القيم المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين إيقاف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للكرة، خوسيه ماريا مارين، مدى الحياة بسبب تورطه في قضية تقاضي رشوة مالية في الفترة ما بين عامي 2012 و2015.

وأدانت اللجنة مارين"82 عاما"، الذي كان عضوا بلجان مختلفة تابعة للـ"فيفا"، طبقا لنص المادة 27 من لائحة الانضباط الخاصة بها.

وبهذا القرار، يحظر على مارين مدى الحياة المشاركة في أي أعمال تتعلق بكرة القدم سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كما تقرر تغريمه بمليون فرانك سويسري "880 ألف يورو تقريبا"، ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبة بدءا من يوم الاثنين.

وتتعلق القضية المتورط فيها مارين والتي صدر قرار الإيقاف في حقه بسببها بتلقيه رشى مالية في الفترة ما بين عامي 2012 و2015 مقابل تنازله عن الحقوق التلفزيونية والتسويقية لبعض بطولات اتحادي الكرة لأميركا الجنوبية "كونميبول" وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، بالإضافة إلى بطولات اتحاد الكرة البرازيلي.