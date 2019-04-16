الاتحاد الإنجليزي يوقف أندريه غوميش 3 مباريات

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء معاقبة روبرت سنودغراس لاعب وست هام وأندريه غوميش لاعب إيفرتون بالايقاف مباراة و3 مباريات على التوالي.



وتلقى سنودغراس عقوبة الإيقاف مباراة بسبب توجيه إساءة لفظية لمسؤولي مكافحة المنشطات في ملعب تدريب فريق وست هام يوم 6 فبراير ولم يتم العمل بالعقوبة بينما كان اللاعب الاسكتلندي الدولي، الذي تم تغريمه أيضا 30 ألف جنيه إسترليني يدرس استئناف العقوبة المفروضة عليه.

وتم إيقاف غوميش ثلاثة مباريات بعدما تقبل إدانته بارتكاب عنيف خلال واقعة في مباراة فولهام التي أقيمت يوم السبت الماضي.



وأفادت تقارير بأن اللاعب البرتغالي الدولي تدخل بشكل عنيف على ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام، خلال المباراة التي خسرها إيفرتون صفر - 2. ولم يشاهد لي بروبيرت حكم المباراة هذه اللقطة ولكن تم كشفها من خلال مقطع فيديو، وفقا لما ذكره الاتحاد الإنجليزي.