بايرن يجهز أوليفر كان لتولي منصب الرئيس التنفيذي

كشف أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أنه من المتوقع عودة حارس مرمى الفريق السابق أوليفر كان إلى النادي البافاري، اعتبارا من بداية العام المقبل، تمهيدا لتوليه منصب الرئيس التنفيذي للنادي خلفا لكارل-هاينز رومينيغه.



وقال هونيس في مقابلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): نخطط حاليا للبدء اعتبارا من أول يناير 2020... نجري مناقشات محددة مع أوليفر. وقدم كان (49 عاماً) مسيرة حافلة في حراسة مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، ويعد المرشح المفضل لدى هوينيس لتولي منصب الرئيس التنفيذي مكان رومينيغه (63 عاما) عندما يرحل الأخير عن المنصب.



وقال هونيس: لا نعاني من ضغط يتعلق بالوقت لأن كارل-هاينز مدد فترة تعاقده ليستمر في منصبه حتى نهاية عام 2021، ويسعى النادي البافاري إلى العمل المشترك بين رومينيغه وأوليفر كان لفترة من أجل ضمان التسليم السلس لمهام المنصب.