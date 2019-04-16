بيتزارو يشعر بالثقة قبل مواجهة بايرن ميونخ

يعيش البيروفي كلاوديو بيتزارو مهاجم فيردر بريمن الألماني، حالة من الثقة، قبل المواجهتين المرتقبتين لفريقه الحالي أمام فريقه السابق بايرن ميونخ في الدوري والكأس.



وقال بيتزارو للصحفيين يوم الثلاثاء : سعيد للغاية لكوني سألعب أمام بايرن ميونخ. مواجهة بايرن ميونخ مرتين متتاليتين ليست بالأمر السهل، ولكننا نلعب كرة قدم جيدة في هذه اللحظة، ولدينا فريق جيد. يمكننا فعل ذلك.



ويستضيف بايرن ميونخ المباراة الأولى، حيث ستكون النقاط على المحك قبل أن يتوجه إلى بريمن يوم 24 أبريل المقبل استعدادا لمواجهة الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا.



ولعب بيتزارو (40 عاماً) مع بايرن ميونخ خلال الفترة من 2001 إلى 2007 ومن 2012 إلى 2015، وفاز بالعديد من الألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا في 2013 كما فاز بكأس ألمانيا مع بريمن في 2009.



وبما أن بريمن لم يخسر في أي مباراة منذ بداية العام الجاري، يشعر بيتزارو أن تحقيق صدمة- أو صدمتين- شيئا يمكن حدوثه حيث يسعى بريمن، صاحب المركز السابع، ان يحتل مركزا يؤهله للعب في البطولات القارية الموسم المقبل.



وأكد : نعيش فترة جيدة، الفريق لديه ثقة كبيرة في نفسه ولدينا فرصة للفوز بالمباراتين. بايرن يعلم مدى صعوبة المباراتين.