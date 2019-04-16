ريال بيتيس يضم الأرجنتيني لو سيلسو بشكل نهائي

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه قام بتفعيل بند الشراء النهائي الموجود في عقد لاعب خط الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو المعار للفريق من باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن اللاعب سيوقع على عقد مع بيتيس يمتد حتى 2023 .

وأوضح النادي الإسباني، على موقعه بالإنترنت: قام ريال بيتيس بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب جيوفاني لو سيلسو المعار للفريق من باريس سان جيرمان. ريال بيتيس تفاوض مع سان جيرمان على انتقال اللاعب بشكل نهائي. اللاعب سيوقع على عقد مع النادي حتى 2023.

وطبقا للمعلومات المتاحة، سيدفع بيتيس 20 مليون يورو إلى النادي الفرنسي من أجل انتقال لو سيلسو (23 عاماً) وهو أحد أبرز اللاعبين في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإسباني كيكي سيتين.

وتألق لو سيلسو في صفوف الفريق هذا الموسم، حيث أعير للفريق في صيف 2018، وأصبح أحد الأعمدة الأساسية بالفريق وخاض معه 40 مباراة في مختلف البطولات وسجل 15 هدفا وصنع أربعة أهداف ليكون أبرز هدافي الفريق في مختلف البطولات هذا الموسم.