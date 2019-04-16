ريال مدريد يتعثر مجدداً.. ويتعادل مع ليغانيس

تعادل ريال مدريد 1-1 مع مستضيفه ليغانيس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الاثنين في أحدث حلقة بسلسلة النتائج المحبطة خلال موسم كارثي لبطل أوروبا.

وظهر فريق المدرب زين الدين زيدان، صاحب المركز الثالث بفارق 13 نقطة خلف المتصدر برشلونة، بأداء باهت أمام منافسه المحلي.



وأهدر ماركو أسينسيو ورفائيل فاران محاولات مبكرة لريال لكن ليغانيس كان سباقا بالتسجيل عبر جوناثان سيلفا في الدقيقة 45 من أول فرصة لأصحاب الضيافة بتسديدة على حدود منطقة الجزاء.



وتعادل كريم بنزيمة في بداية الشوط الثاني وأضاع مارسيلو فرصة خلال فترة صعود قصيرة لمستوى ريال مدريد.



وكان ليغانيس، صاحب المركز 11، قريبا من الفوز لكن الحكم ألغى هدفا للمغربي يوسف النصيري بداعي التسلل.