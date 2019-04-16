"كاف" يؤكد إقالة المصري عمر فهمي دون توضيح الأسباب

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الثلاثاء إجراء تغييرات في أمانته العامة تشمل إقالة المصري عمر فهمي وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه، وذلك قبل نحو شهرين من استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأشار الاتحاد في بيان نشر يوم الثلاثاء إلى أن لجنته التنفيذية التي اجتمعت في القاهرة في 11 أبريل و12 منه اتخذت قرارات تتعلق بـ "إعادة هيكلة" إدارته، بما يشمل إقالة الأمين العام عمر فهمي، ورحيل نائب الأمين العام المسؤول عن الإدارة والأمور المالية الصادق علاوي بالتراضي، وتعيين معاذ حاجي كأمين عام جديد.

وكانت المتحدثة باسم الاتحاد نتالي راب قد أفادت وكالة "فرانس برس" مساء يوم الإثنين عن إقالة فهمي من منصبه، من دون التطرق إلى أسبابها التي أشارت تقارير صحافية إلى أنها ترتبط بتوجيه فهمي "36 عاما" اتهامات بالفساد إلى رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن حاجي شخصية معروفة في عالم كرة القدم. خدم من قبل في عدة مهام بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من بينها المدير الإداري للمنتخبات الوطنية والمنسق العام المسؤول عن العلاقات الدولية من 2014 إلى 2018، كما شغل حاجي منصب نائب مدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المغرب في 2014.

وتأتي هذه التغييرات والتقارير بعد أيام على استضافة القاهرة يوم الجمعة لسحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي من المقرر أن تقام في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.