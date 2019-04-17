السلوفيني أوبلاك يمدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2023

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء تجديد تعاقده مع حارس مرماه السلوفيني جان أوبلاك حتى 30 يونيو 2023.

وقال أوبلاك بعد تجديد العقد: أنا سعيد بالتجديد، لقد تم التحدث كثيرا عن هذا الموضوع وفي النهاية توصلنا لاتفاق، أنا هنا منذ خمس سنوات ولم أتصور أن الوقت سيمر بهذه السرعة ولكنني هنا أدافع عن ألوان النادي لكي أمنحه كل شيء دائما، سأعمل بقوة لكي أقدم أفضل ما لدي.

وانضم أوبلاك إلى صفوف أتلتيكو مدريد في 2014 قادما من بنفيكا البرتغالي، وجلس على مقاعد البدلاء خلال الأشهر الأولى حتى أصيب الحارس الأساسي ميجيل أنخيل مويا وفتح له بذلك الباب للمرور إلى التشكيلة الأساسية للنادي الإسباني.

وكانت أول مباراة يخوضها الحارس السلوفيني ضمن التشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن الألماني في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015 ونجح في التألق والزود عن مرماه وتصدى في ذلك اللقاء لركلة جزاء وقاد فريقه للعبور إلى الدور التالي.