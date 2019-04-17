برشلونة يستعرض ويقصي يونايتد من "الأبطال"

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة الإسباني إلى التأهل بجدارة للمربع الذهبي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز كبير 3 - صفر على مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء في إياب دور الثمانية للبطولة.



وحسم برشلونة المواجهة بشكل كبير في الشوط الأول من المباراة حيث أنهاه لصالحه بهدفين سجلهما ميسي في الدقيقتين 16 و20 بالقدمين اليسرى واليمنى على الترتيب.



ورفع ميسي رصيده إلى عشرة أهداف في المباريات الثمانية التي خاضها بالبطولة في الموسم الحالي حتى الآن. وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 61 .



وأكد برشلونة تفوقه على مانشستر يونايتد وجدد فوزه على الفريق الإنجليزي ليتأهل إلى المربع الذهبي بالفوز 4 - صفر في مجموع المباراتين بعدما فاز بهدف ذهابا على ملعب مانشستر باستاد "أولد ترافورد".



ويلتقي برشلونة في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة بين ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب الأخير الأربعاء إيابا بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول على ملعبه 2 - صفر.