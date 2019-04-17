سلتا فيغو يحتفظ بنجمه إياغو أسباس إلى 2023

أعلن نادي سلتا فيغو الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، تجديد تعاقده مع نجم هجومه إياغو أسباس حتى عام 2023 وذلك في الوقت الذي يصارع فيه الفريق للإفلات من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال سلتا فيغو، الذي يحتفل في 2023 بمرور 100 عام على تأسيسه، في بيان له: إنه يمثل جزءا من تاريخ النادي بفضل أرقامه المذهلة وقيمة أهدافه، هذا التاريخ سيكون له حلقات جديدة على الأقل حتى المئوية.

وبدأ أسباس مشواره مع الفريق الأول لسلتا فيغو في 2008 بعد أن ترعرع كلاعب يافع في قطاع الناشئين للنادي الإسباني، ومع مرور الأعوام أصبح النجم الأول للفريق حتى انتقل إلى ليفربول الإنجليزي في 2013، ولكنه عاد مرة أخرى إلى سلتا فيغو في 2015 بعد أن خاض تجربة قصيرة أيضا بين صفوف إشبيلية الإسباني.

ويمر سلتا فيغو هذا الموسم بفترة تراجع كبيرة على مستوى النتائج، وتزامن هذا الأمر مع الإصابة التي يعاني منها أسباس، قائد الفريق، والتي أبعدته عن العديد من المباريات.

وبعد أن عاد بقوة وسجل خمسة أهداف في ثلاث جولات في الدوري الإسباني "الليغا"، غاب أسباس عن المباراة الماضية لسلتا فيغو أمام أتلتيكو مدريد للإيقاف، ولكنه سيعود للعب مرة أخرى يوم السبت المقبل أمام جيرونا الذي يصارع أيضا على البقاء في دوري الأضواء.