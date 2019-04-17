فرانكفورت يقطع الطريق أمام كبار أوروبا ويحتفظ بيوفيتش

فَعّل نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني بند خيار الشراء في عقد إعارة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش ليحتفظ باللاعب لأربع سنوات قادمة، في وقت تطمح فيه الأندية الكبرى في أوروبا في الحصول على خدمات اللاعب.

تجدر الإشارة إلى أن يوفيتش"21 عاما" معار إلى فرانكفورت من بنفيكا البرتغالي، وبموجب تفعيل بند خيار الشراء، أصبح يوفتيش مرتبطا الآن بعقد مع النادي الألماني حتى نهاية يونيو 2023، ولم تصدر تصريحات بعد عن المبلغ الذي دفعه فرانكفورت لضم يوفيتش إلى صفوفه وإن كان يُفْتَرض أن يصل إلى نحو سبعة ملايين يورو كما ينص عقد الإعارة.

وقال فريدي بوبيك، المدير الرياضي لفرانكفورت، في بيان للنادي يوم الأربعاء: تطور لوكا لدينا مُرْضٍ للغاية، ولم يكن هناك شك بالنسبة لنا في عزمنا على ضمه للنادي بشكل ثابت، لوكا لاعب صاحب قدرات استثنائية، ومن المهم بالنسبة لنا أن نربطه بفرانكفورت.

كان يوفيتش انتقل إلى صفوف فرانكفورت قادما من بنفيكا بنظام الإعارة في صيف 2017، وسجل الموسم الماضي ثمانية أهداف في 22 مباراة في الدوري الألماني.

وتمكن يوفيتش الموسم الحالي من رفع أسهمه السوقية بشكل كبير بعد أن سجل 17 هدفا في "البوندسليغا" وثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا.