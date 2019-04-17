كوندوغبيا مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم بسبب ورم دموي

يواجه اللاعب الفرنسي جيفري كوندوبيا، نجم نادي فالنسيا الإسباني، شبح الغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري، بما في ذلك مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تجدد إصابته وحاجته للخضوع مرة أخرى لإجراء عملية جراحية.



وخضع كوندوبيا في السابع من أبريل الجاري لعملية جراحية إثر معاناته من ورم دموي عضلي في الفخذ الأيسر بعد أن تلقى ضربة قوية خلال مباراة فالنسيا الأخيرة أمام رايو فايكانو في بطولة الدوري الإسباني "الليغا".

ولكن إصابة لاعب الوسط الفرنسي تجددت مرة أخرى خلال اليومين الأخيرين، مما قد يحرمه من المشاركة في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة في 25 مايو المقبل.

وكان فالنسيا قد أعلن في بيان له يوم الأربعاء أن كوندوبيا تعرض لنزيف جديد في الورم الذي أصيبت به عضلات الفخذ الأيسر أدخل على إثره إلى أحد المراكز الطبية وأجريت له فحوصات طبية جديدة أثبتت ضرورة إخضاعه مرة أخرى لإجراء عملية جراحية.