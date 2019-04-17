مانويل نوير: لا قلق على حراسة المرمى في ألمانيا

يعتقد مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، أن كرة القدم الألمانية لن تعاني مستقبلا من مشكلة في مركز حراسة المرمى، بفضل وجود مجموعة من الحراس الجيدين.



وقال قائد المنتخب الألماني وحارس مرمى بايرن ميونخ يوم الأربعاء: ليس لدينا هذه المشاكل في الكرة الألمانية لأن لدينا العديد من المدربين الأكفاء لحراس المرمى، وأعتقد أنه لن يكون لدينا في ألمانيا مشكلة أبدا في حراسة المرمى في المستقبل، وأنا على قناعة بذلك.



وفي خلال حديثه عن الموقف في ناديه السابق شالكه، أشاد نوير بالصاعد الكسندر نوبل (22 عاماً) وبالحارس المخضرم رالف فيرمان (30 عاماً)

وأضاف نوير أن نوبل أدى عمله بشكل جيد جدا حتى الآن، كما أن شالكه لا يوجد به مشكلة في حراسة المرمى، فرالف فيرمان حارس جيد مثل ألكسندر نوبل أيضا. وهناك العديد من حراس المرمى الألمان الشباب الجيدين ولا داعي لأن نقلق.