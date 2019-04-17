مدرب برشلونة: لن نعتذر عن تواجد ميسي معنا

أكد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عقب فوز فريقه بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، أن فريقه محظوظ بوجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفين في اللقاء، بين صفوفه.



وقال فالفيردي: ميسي يخرجنا دائما من العديد من المشكلات، لقد قدم مباراة جميلة وسجل، ولكننا كنا نسيطر جيدا على المباراة عدا الدقائق الخمس الأولى، كانت مباراتنا، لن نعتذر لوجود ميسي معنا، إنه حظنا.



وأضاف قائلا: هذه المشاكل تمثلت في انفراد راشفورد في الدقيقة الأولى والضغط العالي لمانشستر يونايتد في الربع ساعة الأولى، لقد واجهنا خمس دقائق معقدة لأنهم ضغطوا بقوة، ولكن كان هناك 85 دقيقة أخرى لم تكن سيئة.



وتابع المدرب الإسباني قائلا: لقد بدأوا بضغط عال بعض الشيء ، ولكن عندما وجدنا طريقة للتخلص من هذا الضغط انضبطت الأمور واستحوذنا على الكرة وسيطرنا.



وكشف فالفيردي أنه كان يضع أمالا كبيرا على هذه المباراة، وأكمل قائلا: الفريق لم يصل إلى قبل النهائي منذ وقت طويل، في الموسم الماضي تجرعنا هزيمة مؤلمة، لقد لعبنا بجدية كبيرة في الذهاب والإياب وكنا نفكر في التأهل.



وردا على سؤال عن رأيه في في فوز أياكس أمستردام الهولندي على يوفنتوس الإيطالي وإقصائه من دوري أبطال أوروبا، أجاب فالفيردي قائلا: لا أركز في الأسماء، أركز أكثر في الفرق، يوفنتوس ليس موجودا، أياكس هو الذي تأهل، لا أعرف إذا كان هذا يعد شيئا مميزا، لا يوجد شيء مؤكد، أي شيء يمكن أن يحدث، سنرى من سيكون منافسنا (في نصف النهائي).



ويلتقي برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين بورتو البرتغالي وليفربول الإنجليزي مساء يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.