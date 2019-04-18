القائمة المثالية تضم ميسي وصلاح وتخلو من لاعبي أياكس

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الخميس، التشكيل المثالي لجولة إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني على رأس المتواجدين بالقائمة، بعدما لعبا دورا بارزا في تأهل فريقيهما للمربع الذهبي الذي يشهد مواجهة ساخنة بينهما.

وأحرز ميسي هدفين خلال فوز الفريق الكتالوني 3 - صفر على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء، فيما سجل صلاح هدفا في انتصار ليفربول 4 - 1 على مضيفه بورتو البرتغالي يوم الأربعاء.

وسيطر فريقا ليفربول وبرشلونة على القائمة المثالية، حيث تواجد أربعة لاعبين للفريق الإنجليزي في التشكيل الذي ضم ثلاثة لاعبين من الفريق الإسباني، فيما ضمت القائمة لاعبين اثنين من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي .

واقتصر تمثيل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على لاعب واحد، رغم صعود الفريق للدور المقبل على حساب مانشستر سيتي، إثر تفوقه في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض على الفريق السماوي، والتي تم الاحتكام إليها طبقا للائحة البطولة، عقب تعادل الفريقين 4 - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

والأمر اللافت هو خلو القائمة من أي لاعب من فريق أياكس أمستردام الهولندي، رغم المفاجأة المدوية التي فجرها الفريق بعدما صعد للدور قبل النهائي على حساب مضيفه يوفنتوس الإيطالي، عقب فوزه عليه 2 - 1 بمدينة تورينو الإيطالي، ليعوض تعادله المخيب 1 - 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الهولندية أمستردام الأسبوع الماضي.

وجاءت القائمة المثالية على النحو التالي

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن "برشلونة".

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد "ليفربول" وفيرغيل فان دايك "ليفربول" وخوردي ألبا "برشلونة".

خط الوسط: كيفن دي بروين "مانشستر سيتي" ومحمد صلاح "ليفربول" وسون هيونغ مين "توتنهام" وساديو ماني "ليفربول" ورحيم ستيرلينغ "مانشستر سيتي".

خط الهجوم: سيرخيو أغويرو "مانشستر سيتي" وليونيل ميسي "برشلونة".

ويذكر أن توتنهام هوتسبير سوف يواجه أياكس في الدور قبل النهائي فيما يواجه برشلونة ليفربول .