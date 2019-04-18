النجم يهزم الهلال في الرمق الأخير ويتوج بكأس زايد

توج النجم الساحلي التونسي بطلاً لكأس زايد للأندية العربية الأبطال للمرة الأولى في تاريخة، عقب فوزه على الهلال 2-1 ، يوم الخميس في المباراة النهائية التي احتضنها استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي شهد سيطرة هلالية لم تثمر عن هجوم خطير على مرمى النجم الساحلي والذي كان أكثر تنظيماً من منافسة، وعند الدقيقة 30 تمكن الجزائري كريم عريبي مهاجم النجم بافتتاح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله إيهاب المساكني ليحول الكرة برأسه استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل النجم هجومه وأهدر مهاجمه كريم عريبي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله أمين بن عمر ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة، وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة محققة للهلال بعدما خطف مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز كرةً من مدافع النجم ماهر الحنباشي ليواجه المرمى إلا أن تسديدته تصدى لها الحارس كريم عيسى.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الكرواتي زوران ماميتش تغييره الأول بدخول لاعبه المخضرم محمد الشلهوب بديلاً لزميله عبدالملك الخيبري، واتبعه بتغيير ثان بدخول نواف العابد بديلاً لزميله أحمد أشرف.

وواصل الهلال سيطرته ونجح لاعبه سالم الدوسري بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 61، ليتقدم لها الفرنسي غوميز ويضعها في الشباك، وكاد لاعب الهلال نواف العابد أن يضيف الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها اعتلت العارضة.

وكثف الهلال هجومه في الدقائق الأخيرة وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه ياسر الشهراني الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها قوية إلا أنها اصطدمت في المدافع صدام بن عزيزة، وعند الدقيقة 90+1 تمكن لاعب النجم الساحلي محمد المثناني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله ماهر الحناشي ليسدد الكرة استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف، لتنتهي المباراة بفوز النجم الساحلي 2-1.