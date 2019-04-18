برشلونة يستعد للموسم الجديد في اليابان.. ويواجه إنييستا

أعلن برشلونة أنه سيسافر إلى اليابان ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد وسيواجه تشيلسي في يوليو، كما سيلعب ضد فريق فيسيل كوبي الياباني الذي يضم أندريس إنييستا قائد إسبانيا السابق.



وسيلعب متصدر الدوري الإسباني مع تشيلسي في 23 يوليو في استاد سايتاما في طوكيو قبل اللعب بعدها بأربعة أيام مع كوبي الذي يضم إلى جانب إنييستا ثنائي برشلونة السابق ديفيد بيا وسيرجي سامبر.



وقضى برشلونة فترة الإعداد في آخر موسمين في الولايات المتحدة، حيث شارك في كأس الأبطال الدولية الودية ولم يسافر إلى آسيا، للاستعداد للموسم الجديد، منذ 2013 عندما لعب في تايلاند وماليزيا، ولم يلعب برشلونة أي مباراة في اليابان منذ إحراز لقب كأس العالم للأندية 2015 عندما فاز 3-صفر على ريفر بليت في يوكوهاما.



ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط قبل آخر ست جولات وبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا كما وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه ليفربول.