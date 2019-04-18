رئيس برشلونة: شتيغن الأفضل.. وميسي سيبقى إلى ما بعد 2021

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الحارس الألماني لفريقه مارك اندري تير شتيغن هو الأفضل في العالم.

وقال بارتوميو في تصريحات لصحيفة "سود دوتشه تسيتونغ" الألمانية يوم الخميس: شخصيته وإمكانياته تؤهله لكي يكون استثنائيا ونحن نقدره للغاية. وأكد بارتوميو أن أهم ما يميز تير شتيغن هو أنه يتعلم من أخطائه.

وانتقل تير شتيغن البالغ من العمر "26 عاما" إلى برشلونة في 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ وبات الحارس الأساسي للفريق.

وتأهل برشلونة إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015 من خلال الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 -صفر.

وأعرب بارتوميو عن أمله في استمرار الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة لأطول فترة ممكنة حيث ينتهي عقده في 2021، وقال رئيس برشلونة :واثق من قدرته على الاستمرار إلى ما بعد 2021، إنه لاعب مذهل.