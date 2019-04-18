فان دايك: تحتاج إلى فريق كامل لإيقاف خطورة ميسي

أقر الهولندي فيرغيل فان دايك بعدم قدرته على وقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمفرده، وذلك عندما يتواجه فريق الأول ليفربول الإنجليزي، مع فريق الثاني برشلونة الإسباني، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وشكل فان دايك مكسبا دفاعيا لليفربول منذ انضمامه إليه من ساوثمبتون مطلع يناير 2018، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني "98 مليون دولار"، جعلت منه أغلى مدافع في العالم.

وسيكون ليفربول في حاجة ماسة إلى تقديم فان دايك أفضل أداء ممكن لوقف ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي سجل 45 هدفا لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقاده الى الدور نصف النهائي القاري على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما تأهل ليفربول إلى الدور ذاته على حساب بورتو البرتغالي.

وقال فان دايك عن المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتيني: أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم لكن سنرى. ستكون مواجهة رائعة بالنسبة لنا جميعا، الأهم هو أن نقوم بالجهد سويا، والأمر لا يمكن أن يكون مواجهة شخص لشخص، ولا يتعلق الأمر بمواجهة بيني وبين مهاجم بعينه. الأمر دائما هو نحن ضد الجميع، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من أن ندافع بشكل جيد.

ويأمل ليفربول في أن تشكل عودة جو غوميز ومشاركته كبديل ضد بورتو في إياب الدور ربع النهائي يوم الأربعاء "4-1 لصالح ليفربول"، بعد غيابه منذ تعرضه لكسر في السابق في ديسمبر الماضي، دفعا إضافيا لخط دفاعه مع التحضير لمواجهة قوة هجومية ضاربة في برشلونة يجسدها ميسي وزميله الهداف الأوروغوياني لويس سواريز.

وقال غوميز عن مواجهة ميسي :ستكون مباراة صعبة. هم بشكل واضح من الأفضل في العالم، ولديهم ربما أفضل لاعب في العالم والعديد من اللاعبين الجيدين من حوله. ستكون مباراة صعبة، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا. لا تصل الى هذه المرحلة المتقدمة لخوض مباريات سهلة ونعرف أنه علينا أن نستحق مكاننا في المرحلة التالية.