أليغري: يجب أن نتوج بالدوري ونتجاوز إحباط مواجهة أياكس

قال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن يوفنتوس يجب ألا يترك خروجه من دوري أبطال أوروبا يفسد احتفالاته إذا ما فاز باللقب المحلي يوم السبت.

ولا يبدو لقب الدوري الإيطالي أكثر من هدية رمزية للفريق القادم من تورينو الذي سيطر على اللقب المحلي بالفعل وركز أنظاره على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم عقب التعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو.

ومع ذلك، قال أليغري إن يوفنتوس، الذي يحتاج لنقطة واحدة على أرضه أمام فيورنتينا لانتزاع اللقب الثامن على التوالي في الدوري، بحاجة لأن يضع خروجه من دور الثمانية بدوري الأبطال أمام أياكس أمستردام خلف ظهره.

وقال أليغري للصحافيين يوم الجمعة "الشيء المهم هو الفوز بالبطولة ونحن نستحقها لأننا مررنا بموسم عظيم. إذا ما استطعنا الفوز باللقب، فإن علينا أن نحتفل بهذه المناسبة. سنأكل الشوكولاتة وسيكون لدينا الوقت للحديث عن المستقبل" .

وأضاف "يجب أن نتجاوز إحباط الخروج من دوري أبطال أوروبا. يجب أن نتقبل هذا وأن نمضي قدما. لا يمكن تغيير النتيجة كما أن البحث عن أعذار وتبريرات هو سلوك هؤلاء الذين لا يحققون الانتصارات. نقبل بما يحكم به الملعب".

وقال أليغري إن الهزيمة يوم الثلاثاء الماضي أمام الفريق الهولندي بنتيجة 2-1 يجب أن تبقى في الحسبان.

وقال "ما زلنا نتمتع بصفاء الذهن ويجب ألا نشعر بالإحباط بسبب الخسارة في دور الثمانية أمام فريق جيد. الحياة تمضي قدما وكرة القدم تمضي قدما أيضا".