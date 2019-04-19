الريال يفكر في دي ليخت.. وبرشلونة يكثف جهوده لحسم الصفقة

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الجمعة أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يكثف من مجهوداته في الوقت الراهن لحسم صفقة ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن اللاعب الهولندي الشاب يحظى باهتمام مسؤولي برشلونة منذ وقت طويل، وأنه قد حانت لحظة حسم الصفقة بشكل نهائي من قبل النادي الكاتالوني.

ولكنها أكدت في الوقت نفسه، أن هذا الأمر لن يكون سهلا على برشلونة نظرا لأنه يواجه منافسة شرسة في هذا الصدد من قبل أندية أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، يتطلعون أيضا إلى الفوز بخدمات اللاعب الهولندي الصاعد، وسيكون على برشلونة أن يدخل معهم في مواجهة قوية وصعبة من أجل حسم الصفقة لصالحه.

وأشار التقرير الذي نشرته "آس" إلى أن ريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، قد ينضم أيضا إلى قوافل الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت، إذا ما قرر مدافعه الفرنسي رافايل فاران الرحيل عنه في نهاية الموسم الجاري.

ولكن ورغم ذلك، تشعر إدارة برشلونة بالتفاؤل حيال هذه الصفقة، بعدما أعرب دي ليخت قبل بضعة أسابيع عن رغبته في ارتداء قميص النادي الكاتالوني، إلا أن رغبة اللاعب لن تكون العامل الوحيد الذي سيحدد وجهته المستقبلية، ولكن المقابل المادي أيضا سيكون له دور كبير في هذا الصراع الدائر بين كبار الأندية في أوروبا.

وأكدت "آس" أن دي ليخت لن يبقى مع أياكس حتى عام 2020 وأنه سوف يرحل في الصيف المقبل، وسيتم حسم وجهته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للنجم الهولندي الشاب 70 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى سيدفعها النادي الذي سيحصل على خدماته في حال تحقق شروط معينة.

يذكر أن برشلونة حسم مؤخرا صفقة ضم الهولندي الآخر فرينكي دي يونغ لصفوفه، بعدما رفع عرضه المالي إلى 86 مليون يورو لمواجهة محاولات باريس سان جيرمان لخطف اللاعب مقابل 80 مليون يورو.

وقاد دي ليخت أياكس أمستردام للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفا حاسما برأسية رائعة في مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.