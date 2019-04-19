بعد خسارته ذهاباً برباعية.. فرانكفورت ينتقم ويقصي بنفيكا

صعد آينتراخت فرانكفورت الألماني للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه بنفيكا البرتغالي يوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين يوم الخميس الماضي بالعاصمة البرتغالية لشبونة انتهى بفوز بنفيكا 4 - 2، ليصعد الفريق الألماني للمربع الذهبي، بعد تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب طبقا للائحة البطولة.

وافتتح فيليب كوستيتش التسجيل في الدقيقة 36، فيما تكفل سباستيان رود بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليقود فريقه لمواصلة مغامرته في المسابقة. وضرب فرانكفورت موعدا في الدور قبل النهائي مع تشيلسي الانجليزي، الذي تخطى عقبة فريق سلافيا براغ في دور الثمانية.