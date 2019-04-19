تشيلسي يفلت من سلافيا براغ بصعوبة ويتأهل إلى نصف النهائي

واصل فريق تشيلسي الإنجليزي مسيرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم وتأهل للدور قبل النهائي للمسابقة بفوزه 4 - 3 على ضيفه سلافيا براغ التشيكي يوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وكرر تشيلسي تفوقه على نظيره التشيكي، بعدما كان تغلب عليه 1 - صفر في العاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي، ليظفر ببطاقة الترشح للمربع الذهبي عن جدارة واستحقاق، بفوزه 5 - 3 في مجموع اللقائين.

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر حمل توقيع بيدرو رودريغيز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني بنيران صديقة، حيث سجله الإيفواري سيمون ديلي مدافع سلافيا براغ بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء. وأضاف المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 17، وقلص توماس سوسيك الفارق بتسجيله الهدف الأول لسلافيا براغ في الدقيقة 26.

وعاد بيدرو لهز الشباك من جديد، وسجل الهدف الرابع لتشيلسي والثاني له في الدقيقة 27، قبل أن يحرز بيتر سيفشيك الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 51 و54.