تغريم ميلان وكيسي وباكايوكو بسبب حادثة "قميص لاتسيو"

تلقى فرانك كيسي وتيموي باكايوكو، لاعبا ميلان الإيطالي لكرة القدم والنادي نفسه غرامة مالية قدرها 86 ألف يورو "700ر96 دولار" بسبب السلوك غير الرياضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن لاعبي ميلان تبادلا القمصان مع فراشيسكو أسيربي، مدافع لاتسيو، وأظهرها لجماهيرهما كجائزة، بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي بالدوري الإيطالي، والتي فاز بها ميلان 1 - صفر بفضل هدف كيسي.

ومن المقرر أن يدفع ميلان 20 ألف يورو، فيما يدفع كل من اللاعبين الاثنين 33 ألفا.

وقال جينارو غاتوزو مدرب ميلان :يقال الكثير عن هذه الواقعة. قمنا بفعل خاطئ واعتذرنا. لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك. لا أريد إثارة أي جدال. أتمنى حقا أن ندخل الملعب بطريقة ودية في مباراة الكأس أمام لاتسيو يوم الأربعاء المقبل.