فالنسيا يقصي فياريال ويواجه أرسنال في نصف النهائي

تأهل فالنسيا الإسباني إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه يوم الخميس على مواطنه فياريال 2 - صفر، في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وكرر فالنسيا فوزه ذهاباً على فياريال، ليتأهل إلى المربع الذهبي بتفوقه في مجموع المباراتين 5 - 1، بعدما فاز ذهابًا خارج ملعبه 3 - 1.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 13 عن طريق أنطونيو لاتوري، ثم أضاف القائد دانييل باريخو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وسيلعب فالنسيا في الدور قبل النهائي مع أرسنال الإنجليزي، حيث تقام مباراة الذهاب في لندن في الثاني من مايو المقبل، ومباراة العودة في فالنسيا في التاسع من نفس الشهر.