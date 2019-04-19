لاعبو إنجلترا وويلز يقاطعون "السوشيال ميديا" لمكافحة العنصرية

أعلن لاعبو كرة القدم في إنجلترا وويلز مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، بهدف الضغط على منصات الإنترنت وكذلك مسؤولي كرة القدم لتقديم المزيد من جهود مكافحة الإساءات العنصرية.

وجاءت المقاطعة بعد سلسلة من أحداث الإساءات العنصرية التي تستهدف اللاعبين سواء عبر الإنترنت أو في الملاعب.

وفي وقت سابق من أبريل الجاري، قال داني روز مدافع فريق توتنهام إنه لا يطيق انتظار نهاية مسيرته كلاعب كرة قدم بسبب الإساءات التي يتعرض لها.

كذلك أعلن نادي تشيلسي يوم الجمعة الماضي إيقاف ثلاثة مشجعين ممن ظهروا في مقطع فيديو يتضمن إساءات للنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وذلك قبل مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول 2 - صفر.

وبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إجراءات تأديبية ضد مونتنيغرو إثر السلوك العنصري لجماهيرها إزاء لاعبين بالمنتخب الإنجليزي خلال مباراة المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" في مارس الماضي.

وتسري مقاطعة اللاعبين لوسائل التواصل الاجتماعي اعتبارا من التاسعة صباحا "08:00 بتوقيت غرينيتش" وحتى التاسعة من صباح يوم السبت.

وأعلن اللاعبون دعمهم ومشاركتهم بالمقاطعة عبر وسم "#كفى" بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال روز في بيان نشرته رابطة اللاعبين المحترفين "بي.إف.إيه" :كرة القدم تواجه مشكلة بسبب العنصرية، لا أريد أن يمر لاعبون آخرون بما مررت به خلال مسيرتي. بشكل عام، نحن ببساطة لا نود أن نكتفي بالقليل الذي قدمته سلطات كرة القدم وشركات التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بحماية اللاعبين من تلك الإساءات المثيرة للاشمئزاز.

بينما قال كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد :خلال مسيرتي، اكتسبت جلدا سميكا في مواجهة الإساءات اللفظية، واعتبرت ذلك جزءا من اللعبة، لكن الوقت قد حان بالنسبة لتويتر وإنستغرام وفيسبوك لدراسة تنظيم منصاتهم وتحمل المسؤولية إزاء حماية المستخدمين بغض النظر عن العمر أو العرق أو الجنس أو الدخل.