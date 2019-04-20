بارما يخطف نقطة ثمينة من ميلان

أفلت بارما بنقطة من كمين ضيفه ميلان بعدما تعادل معه 1 - 1 يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده في المركز الرابع بجدول المسابقة إلى 66 نقطة بفارق أربع نقاط خلف إنتر ميلان ونقطتين فقط أمام روما ليكون مهددا بفقد المركز الرابع لصالح روما إذا تغلب الأخير على إنتر في وقت لاحق .



وارتفع رصيد بارما إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر علما بأن التعادل هو الثالث له على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل البديل الإسباني صامويل كاستييخو هدف التقدم لميلان بضربة رأس في الدقيقة 69 قبل أن يحرز المدافع البرتغالي المخضرم برونو ألفيس هدف التعادل لبارما في الدقيقة 87 .