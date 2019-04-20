بايرن يعزز صدارته بفوز صعب على بريمن

عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بتغلبه على ضيفه فيردر بريمن بهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري.



ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكلاس شول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75. واضطر فريق بريمن لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد ميلوس فيلكوفيتش.



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، الذي مضيفه يواجه فرايبورغ الأحد، وفي المقابل توقف رصيد بريمن عند 46 نقطة في المركز الثامن.



يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لبريمن في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز 12 مباراة والتعادل في عشر.