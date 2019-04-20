توخيل: نيمار جاهز.. وقد يشارك أمام موناكو

كشف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان يوم السبت أن المهاجم البرازيلي نيمار قد يعود للمشاركة مع الفريق عندما يستضيف موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.



وقال توخيل خلال مؤتمر صحافي عن نيمار: إنه يعمل بجدية وبحالة ذهنية جيدة. يمكن أن نستعيده أمام موناكو. وغاب نيمار، الذي سجل 13 هدفا خلال 13 مباراة في الدوري هذا الموسم، عن الملاعب منذ إصابته في قدمه خلال شهر يناير الماضي.



ويمكن لباريس سان جيرمان التتويج بلقبه الثامن في الدوري في حال فوزه على موناكو في استاد بارك دي برينس يوم الأحد.



وودع باريس سان جيرمان، في غياب نيمار، دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر عقب خسارته 3-1 على ملعبه في إياب دور الستة عشر أمام مانشستر يونايتد بعدما تغلب على الفريق الإنجليزي 2-صفر في مباراة الذهاب في أولد ترافورد.



وفي غياب المهاجم إدينسون كافاني مؤخرا للإصابة وابتعاد العديد من اللاعبين المؤثرين في الفريق عن مستواهم حصد الفريق نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات بالدوري.



وسيلتقي سان جيرمان مع ستاد رين في نهائي كأس فرنسا يوم السبت المقبل في مباراة يأمل توخيل خلالها أيضا استعادة القائد تياجو سيلفا عقب تعرضه لإصابة عضلية الأسبوع الماضي.



ويتفوق باريس سان جيرمان، الذي يملك 81 نقطة من 32 مباراة، على ليل صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب على أرض تولوز يوم الأحد أيضا، بفارق 17 نقطة.