رابطة الدوري الإنجليزي تعدل مواعيد مباريات الرباعي الأوروبي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت عن تغيير المواعيد الخاصة بمباريات الفرق الإنجليزية الأربعة، التي وصلت إلى المربع الذهبي في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.



وكان توتنهام وليفربول تأهلا إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال، كما شق أرسنال وتشيلسي طريقهما إلى المربع الذهبي في الدوري الأوروبي وهو ما دفع رابطة الدوري الإنجليزي إلى تعديل موعد مباريات الفرق الأربعة في الدوري المحلي لمنحها أفضل فرصة للاستعداد لهذه الارتباطات الأوروبية التي تنتظرها.



ويلتقي توتنهام فريق أياكس الهولندي في 30 أبريل الحالي ذهابا ثم في الثامن من مايو المقبل إيابا فيما يلتقي ليفربول فريق برشلونة الإسباني في أول مايو ذهابا ثم في السابع من الشهر نفسه إيابا.



وكان مقررا أن يلتقي ليفربول فريق نيوكاسل في الخامس من مايو كما كان مقررا أن يلتقي توتنهام مع بورنموث في السادس من الشهر نفسه ولكن رابطة الدوري الإنجليزي حددت يوم الرابع من مايو المقبل موعدا للمباراتين.



ويلتقي أرسنال وتشيلسي فريقي فالنسيا الإسباني وإنتراخت فرانكفورت الألماني على الترتيب بالدوري الأوروبي في الثاني من مايو ذهابا وفي التاسع من الشهر نفسه إيابا.



وكان مقررا أن يخوض أرسنال مباراته أمام ليستر سيتي بالدوري المحلي في 29 أبريل الحالي ولكن رابطة الدوري الإنجليزي قدمت المباراة إلى 28 من الشهر نفسه، كما عدلت مباراة أرسنال مع برايتون من الرابع إلى الخامس من مايو المقبل. كما جرى تعديل موعد مباراة تشيلسي مع واتفورد من الرابع إلى الخامس من مايو المقبل.



وكانت رابطة الدوري الهولندي عدلت يوم الجمعة موعد مباريات أياكس في الدوري المحلي لمنحه الفرصة للاستعداد الجيد قبل مواجهة توتنهام.