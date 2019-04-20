صلاح يغيب عن قائمة "الأفضل" في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا يوم السبت أن ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا ضمن قائمة مختصرة ضمت ستة لاعبين للتنافس على جائزة لاعب العام، بينما غاب المصري محمد صلاح أفضل لاعب العام الماضي عن الترشيحات.



وضمت القائمة المدافع فيرجيل فان ديك والمهاجم ساديو ماني من ليفربول متصدر الدوري الممتاز وأكمل إيدن هازارد جناح تشيلسي قائمة المرشحين لجائزة موسم 2018-2019.



ويتصدر أغويرو قائمة هدافي المسابقة برصيد 19 هدفا بمشاركة صلاح بينما سجل سترلينغ 17 هدفا في سعي سيتي ليصبح أول فريق منذ عشر سنوات يحتفظ بلقب الدوري.



وساهم فان ديك في تطوير أداء دفاع ليفربول منذ انضمامه للفريق قادما من ساوثامبتون في يناير 2018 وبات عنصرا مؤثرا في عدم اهتزاز شباك فريقه في 18 مباراة هذا الموسم.



ودخل ماني القائمة بفضل 18 هدفا سجلها في الدوري هذا الموسم بينما ظهر هازارد بشكل رائع وسجل 16 هدفا مع تشيلسي وصنع 12 أخرى.



وينافس سترلينغ وسيلفا كذلك على جائزة أفضل لاعب شاب إلى جوار مدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد ولاعب وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس ومهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولاعب وسط بورنموث ديفيد بروكس.



وسيتم إعلان الفائز، بناء على تصويت أعضاء رابطة اللاعبين المحترفين، في حفل سنوي لتوزيع الجوائز في 28 أبريل الحالي.