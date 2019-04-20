ليمار يبقي على آمال أتلتيكو في اللقب بهدف متأخر

أبقى الدولي الفرنسي توما ليمار فريقه أتلتيكو مدريد على سكة لقب الوصيف بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى مضيفه إيبار يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأثر أداء وصيف بطل الموسم الماضي في غياب ثنائي الهجوم دييغو كوستا والفرنسي أنطوان غريزمان، ولم يستطع ألفارو موراتا والأرجنتيني أنخل كوريا تعويض هذا الغياب، لكن ليمار بديل كوريا نجح في منح أتلتيكو النقاط الثلاث قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 68 نقطة، وتقدم بفارق سبع نقاط على جاره ريال مدريد منافسه على المركز الثاني الذي يستضيف يوم الأحد أتلتيك بلباو السابع (46 نقطة) في مباراة صعبة.

وقدم الفريقان أداء متواضعا لاسيما في الشوط الأول، وبالغ أتلتيكو كثيرا في الدفاع خشية أن تهتز شباكه بعد أن كانت له فرصتان، الأولى إثر تمريرة بينية من موراتا إلى كوريا الذي كسر التسلل وواجه الحارس الدولي الصربي ميركو دميتروفيتش لكنه سدد في قدمه (8).

وفوت موراتا الفرصة الثانية من انفراد تام بعدما كسر التسلل أيضا، لكنه سقط مع تدخل أحد المدافعين معولا على قرار بركلة جزاء لكن الحكم خافيير البيرولا روخاس لم يأبه له وأمر بمتابعة اللعب (18).

وانعدمت الخطورة على المرميين خلال الدقائق الـ25 الأخيرة من الشوط الأول، لكن بداية الثاني شهدت تحسنا في الأداء، وكاد إيبار يفتتح التسجيل من ركلة حرة ورأسية لسيرجي إنريك (47)، رد عليها موراتا بكرة زاحفة لامست أسفل القائم الأيسر (50)، ثم تسديدة خاطفة لكوكي لكن الحارس دميتروفيتش أبعد الكرة من تحت العارضة إلى ركنية (54).

وتألق دميتروفيتش مجددا في إبعاد متابعة رأسية للأوروغوياني دييغو غودين قائد أتلتيكو (79)، ورد البديل في صفوف إيبار كيكي برأسية مماثلة مرت بجانب القائم الأيسر (82)، ومسحت كرة خوان جوردان سطح الشبكة (84).

ومنح البديلان الكرواتي نيكولا كالينيتش وليمار النقاط الثلاث بعد تمريرة من موراتا إلى الكرواتي ومنه عرضية الى الفرنسي المندفع من الخلف ودون رقابة تابعها بسهولة في الشباك (85)، وساهمت تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) في تثبيت الهدف وحسم الجدل حول شكوك بالتسلل. والهدف هو الثاني لليمار في الدوري الإسباني، والأول منذ 22 سبتمبر عندما سجل في مرمى خيتافي.

وانتزع سيلتا فيغو المركز الرابع عشر من جيرونا بفوزه عليه 2-1 رافعا رصيده الى 35 نقطة ومتقدما عليه بنقطة واحدة. وسجل ياغو أسباس هدفه السادس عشر في البطولة (34)، وأضاف المغربي سفيان بوفال الثاني لسيلتا فيغو (69)، فيما سجل كريستيان بورتوغيس هدف الخاسر (48).

ويلعب لاحقا رايو فايكانو مع هويسكا، وبرشلونة المتصدر وحامل اللقب مع ريال سوسييداد، وتختتم المرحلة يوم الأحد بلقاءات ليفانتي مع إسبانيول، خيتافي مع إشبيلية، فياريال مع ليغانيس وريال بيتيس مع فالنسيا.