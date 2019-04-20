يوفنتوس يتجاوز فيورنتينا ويحرز الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي

توج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي بفوزه على ضيفه فيورنتينا 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بولونيا على سامبدوريا 3 - صفر وسبال على مضيفه إمبولي 4 - 2 وكييفو على مضيفه لاتسيو 2 - 1 وتورينو على مضيفه جنوى 1 - صفر وكالياري على ضيفه فروسينوني 1 - صفر وتعادل أودينيزي مع ساسولو 1 - 1.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، نجح يوفنتوس في تحويل تأخره بهدف أمام فيورنتينا إلى الفوز بهدفين.

وتقدم فيورنتينا بهدف عن طريق الصربي نيكولا ميلنكوفيتش الذي انطلق بالكرة بشكل رائع في الناحية اليمنى ثم أرسل تمريرة متقنة إلى فيدريكو كييزا ليرسل بدوره عرضية زاحفة أمام المرمى ولكن فوسيتش تشيزني أبعد الكرة لتصل إلى ميلينكوفيتش مجددا ليسدد دون عناء في الشباك الخالية.

وأدرك البرازيلي أليكس ساندرو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 37 إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى نفذها ميراليم بيانيتش وقابلها ساندرو بشكل رائع في الشباك. وحسم يوفنتوس الفوز بهدف عكسي سجله الأرجنتيني جيرمان بيزيلا مدافع فيورنتينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 أثناء محاولة تشتيت التمريرة التي أرسلها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 87 نقطة بفارق عشرين نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني والذي يلتقي مع ضيفه أتالانتا يوم الأحد.

وقبل خمس جولات من نهاية الموسم ضمن يوفنتوس لقب الدوري المحلي بصرف النظر عن نتائجه حتى نهاية الموسم. وحقق يوفنتوس فوزه الثامن والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وفاز يوفنتوس بلقب الدوري المحلي في المواسم السبعة الماضية قبل أن يكرر الفريق اليوم نفس الإنجاز ليعزز رقمه القياسي. وأحرز يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي 34 مرة من قبل ليتصدر قائمة الأبطال.

ولكن فرحة يوفنتوس في الموسم الحالي لم تكتمل حيث خرج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي كما ودع يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا من دور الثمانية بخسارته أمام أتلانتا.

فاز بولونيا على سامبدوريا بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد سامبدوريا عند 48 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم بولونيا بهدف عكسي سجله لورينزو تونيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 ثم أضاف ايريك بولجار وريكاردو أورسوليني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 69 و83. وتغلب سبال على مضيفه إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد إمبولي عند 29 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وسجل أندريا بيتانيا الهدفين الأول والثالث لسبال في الدقيقتين 38 و61 وتكفل سيرجيو فلوكاري وميركو أنتينوسكي بالهدفين الأخرين في الدقيقتين 44 و88. وسجل فرانشيسكو كابوتو وحامد جونيور تراوري هدفي إمبولي في الدقيقتين 22 و47.