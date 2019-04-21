إيفرتون يسحق مانشستر يونايتد برباعية ثقيلة

تلقت آمال مانشستر يونايتد في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ضربة موجعة، بخسارته الكبيرة أمام مضيفه إيفرتون صفر - 4 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل أهداف إيفرتون ريتشارليسون وجيلفي سيغوردسون ولوكاس ديني وثيو والكوت في الدقائق 13 و28 و56 و64 على الترتيب ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع، وتشيلسي، صاحب المركز الخامس.



وبإمكان أرسنال وتشيلسي أن يوسعا الفارق، في حال فوزهما بمبارتيهما في هذه الجولة، حيث يلتقي أرسنال مع كريستال بالاس فيما يخوض تشيلسي مباراته الاثنين أمام بيرنلي.



وتأتي هذه الخسارة لتضاعف من أحزان جماهير الفريق بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية إثر الخسارة أمام برشلونة 4 -صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وتعد هذه الخسارة جرس إنذار لمانشستر يونايتد قبل مباراة الديربي أمام جاره مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين للدوري.