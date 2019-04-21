بايرن يتطلع إلى عودة هوملز وخاميس قبل مواجهة بريمن

يتطلع نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم للاستعانة بجهود مدافعه ماتس هوملز وخاميس رودريغيز خلال المباراة على ملعب فيردر بريمن يوم الأربعاء المقبل في المربع الذهبي لكأس ألمانيا.



وتعرض هوملز لإصابة في الفخذ الأسبوع الماضي خلال الفوز على فورتونا دوسلدورف 4 -1 في البوندسليغا، ولم يشارك في المباراة التي فاز فيها النادي البافاري على فيردر بريمن بهدف دون رد يوم السبت بالدوري الألماني.



من ناحية أخرى لا يزال صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز يعاني من إصابة في العضلة الضامة. ولم يلحق اللاعب بالمباراة أمام فيردر بريمن السبت، ولم يتضح بعد إمكانية مشاركته في مباراة الكأس.



ويفتقد بايرن جهود نيكلاس شوله خلال المباراة أمام بريمن، بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام هايدنهايم في دور الثمانية لكأس ألمانيا.