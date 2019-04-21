خيتافي يهزم إشبيلية ويقترب من تحقيق الحلم الأوروبي

تقدم خيتافي خطوة هائلة نحو تحقيق حلمه بالتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - صفر على ضيفه إشبيلية يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل ليفانتي 2 - 2 مع ضيفه إسبانيول.

وارتفع رصيد خيتافي إلى 54 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع، المؤهلة للمسابقة القارية، متفوقا بفارق نقطتين على إشبيلية، الذي تراجع للمركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح خايمي ماتا التسجيل لخيتافي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف خورخي مولينا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أخرى، تسبب فيها سيرخيو إسكوديرو مدافع إشبيلية، الذي حصل على إثرها على البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني. واستغل خيتافي النقص العددي في صفوفه منافسه، ليضيف خورخي مولينا الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وتساوت الكفة بين الفريقين، عقب طرد التوغولي دجينيني داكونام، لاعب خيتافي في الدقيقة 74، لكن برغم ذلك عجز إشبيلية عن تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وفرض فريق ليفانتي بعشرة لاعبين التعادل الإيجابي 2 - 2 على ضيفه اسبانيول في وقت سابق، وتقدم بورخا إغليسياس بهدف لاسبانيول في الدقيقة 16 ثم ادرك روبن فيزو التعادل لليفانتي في الدقيقة 62.



ورد مارك روكا بالهدف الثاني لاسبانيول في الدقيقة 65 ولكن روبن روتشينا نجح في تسجيل هدف التعادل لليفانتي في الدقيقة 62. وتعرضت مساعي ليفانتي في إحراز الفوز وحصد النقاط الثلاث لضربة موجعة بعد طرد روبن روتشينا في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.



ورفع اسبانيول رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر مقابل 34 نقطة لليفانتي في المركز السادس عشر.