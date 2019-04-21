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كلينسمان ينفي اقترابه من تدريب هيرتا برلين

المصدر: برلين - د ب أ
يورغن إلى جانب نجله الحارس يوناثان
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نفى يورغن كلينسمان مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق التكهنات المثارة حول اقترابه من تدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في ألمانيا.

وقال كلينسمان المدرب السابق لمنتخب أمريكا البالغ من العمر 54 عاما اليوم الأحد عبر حسابه الشخصي على شبكة"تويتر" للتواصل الاجتماعي: سمعت أن اسمي مرتبط بأندية البوندسليغا، وأود أن أوضح أنه لا صحة مطلقا لم يتردد في هذا الصدد".

وذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية أن نادي هيرتا برلين يرغب في التعاقد مع كلينسمان. كونه يضم بين صفوفه حارس المرمى يوناثان كلينسمان ابن كلينسمان، ويستعد النادي للتخلي عن مدربه الحالي بال دارداي مع نهاية الموسم.

كلمات دالّة

#ألمانيا, #كلينسمان, #هيرتا برلين

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