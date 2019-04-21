ليفربول يهزم كارديف ويواصل الضغط على سيتي.. وأرسنال يخسر

استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤقتا، بفوزه على مضيفه كارديف سيتي 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس على أرسنال 3 - 2.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 56 وأضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء. ورفع ليفربول رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد، وتوقف رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع.

وفي المباراة الثانية، فاز كريستال بالاس على مضيفه أرسنال 3 - 2. وسجل أهداف كريستال بالاس كريستيان بنتيكي وويلفريد زاها وجيمس ماكارثر في الدقائق 17 و61 و69، فيما سجل هدفي أرسنال مسعود أوزيل في الدقيقة 47 وبيير إميريك أوباميانغ في الدقيقة 77.

ورفع أوباميانغ رصيد أهدافه إلى 19 هدفا ليتساوى مع سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي ومحمد صلاح لاعب ليفربول. وتوقف رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الرابع، وبإمكانه فقدانه في حال فوز تشيلسي، الخامس على بيرنلي، يوم الاثنين. فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر.