هاتريك بنزيمة يقرب ريال مدريد من وصافة الدوري

واصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها فريقه ريال مدريد للفوز 3 - صفر على ضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله المخيب مع ليغانيس في المرحلة الماضية، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد أتلتيك بلباو، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 46 في المركز السابع. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وارتدى بنزيمه ثوب الإجادة في اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في الدقائق 47 و76 و90، ليواصل تألقه بعدما سبق له التسجيل في المباريات الأربع الأخيرة أمام هويسكا وفالنسيا وإيبار وليغانيس.