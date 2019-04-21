جوردي ألبا ينقذ برشلونة من فخ ريال سوسيداد

اقترب برشلونة خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ريال سوسيداد 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.

وتقدم برشلونة بهدف سجله كليمونت لينغليت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل سوسيداد عن طريق خوان ميجيل خيمينز لوبيز في الدقيقة 62، قبل أن يسجل خوردي ألبا هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 64.

ورفع برشلونة رصديه إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام أتلتيكو مدريد وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 41 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث والعشرين لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل 8 مرات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثاني عشر لسوسيداد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في 11.

ويستعد برشلونة لمواجهة ضيفه ليفربول الإنجليزي في الأول من مايو المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.