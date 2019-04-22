أرثر: ميسي قائد ولاعب ذكي.. ويمنحنا شعوراً غريباً

أكد اللاعب البرازيلي أرثر ميلو، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه تأقلم سريعا على الأجواء داخل النادي الكاتالوني بفضل مساعدة زملائه في الفريق وخاصة النجوم الكبار مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه اللذين أثنى عليهما كثيرا.

وقال أرثر في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين: لم أكن أتوقع أن ألعب كثيرا، كنت أعتقد أن علي أن أمر بفترة تأقلم ولكن الزملاء ساعدوني كثيرا.

وتطرق النجم البرازيلي الشاب إلى الحديث عن زميليه في النادي الكاتالوني ميسي وبيكيه، حيث أضاف قائلا: بيكيه جميل للغاية، يتمتع بالطول، ولديه وجه جميل أيضا ويبدو دائما أنه صاحب العرس، ميسي مذهل داخل وخارج الملعب، إنه قائدنا داخل غرفة خلع الملابس، إنه يقرأ كرة القدم ليس كأي أحد أخر، إنه ذكي للغاية.

واستطرد قائلا: إنه ميسي يتحدث مع الجميع، إنه شعور غريب الذي يمنحه لك.