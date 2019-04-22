الإعارة سبيل ريال مدريد للتخلص من غاريث بيل

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الاثنين أن اللاعب الويلزي غاريث بيل بات يقضي أيامه الأخيرة مع نادي ريال مدريد بعد أن نال وابلا من صافرات الاستهجان من قبل جماهير النادي خلال المباريات الأخيرة التي لعبها فريقه على ملعبه، وكان آخرها مباراته أمام أتلتيك بيلباو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين إن بيل، بعد ست سنوات من المستوى المتذبذب مع ريال مدريد بسبب الإصابات المتلاحقة التي تطارده، أخفق في أن يكون قائدا للفريق خلفا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة أن بيل سيرحل لا محالة عن النادي الملكي مع نهاية الموسم الجاري وأن إدارة النادي قررت التخلص من اللاعب الويلزي حتى لو عن طريق الإعارة إذا لم تفلح في بيعه بثمن مناسب.

وأشارت "ماركا" إلى أن بيل لم يتلق أي عروض منذ عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني لريال مدريد في مارس الماضي، رغم أن زيدان ألمح في أكثر من مناسبة إلى أن قائد منتخب ويلز لن يكون ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلامية في إسبانيا أن ريال مدريد يسعى إلى تمديد عقود بعض من لاعبيه بناء على طلب من زيدان، ولكن ليس من ضمنهم غاريث بيل الذي أصبح التخلص منه هو الهدف الأول لإدارة النادي الإسباني بعد ظهوره بشكل باهت للغاية هذا الموسم.

وأوضحت "ماركا" أيضا أن ريال مدريد لن يستطيع أن يقنع الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع بيل في الوقت الراهن، رغم تلقي الأخير لعروض كثيرة للعودة للدوري الإنجليزي في الماضي.

وأرجعت الصحيفة الإسبانية هذا الاخفاق المحتمل لريال مدريد في تسويق بيل في إنجلترا إلى معرفة الأندية الإنجليزية التامة بما يعانيه بيل مع الإصابات المتلاحقة منذ انضمامه لريال مدريد والتي وصل عددها إلى 29 إصابة تقريبا، ولذلك فإنهم لن يقدموا على التعاقد معه رغم قناعتهم الكبيرة بإمكانياته الفنية.

ولعب بيل مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه 4ر53 بالمئة من دقائق المباريات التي خاضها الفريق، فقد شارك في 228 من أصل 341 مباراة لعبها النادي الملكي طوال تلك الفترة.