بعشرة لاعبين.. فالنسيا يفلت من بيتيس بهدفي غيديس

أنعش فالنسيا آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - 1 على مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد فالنسيا، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف خيتافي، صاحب المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية. في المقابل، تجمد رصيد بيتيس، الذي تلقى خسارته الرابع في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، عند 43 نقطة في المركز التاسع.

وأحرز غونزالو غيديس هدفي فالنسيا في الدقيقتين 45 و49، فيما تكفل جيوفاني لو سيلسو بتسجيل هدف بيتيس الوحيد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء. وازدادت حدة الإثارة في اللقاء خلال الدقائق الأخيرة، في ظل محاولات بيتيس تسجيل هدف التعادل، لاسيما بعدما اضطر فالنسيا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رودريغو مورينو في الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم الهجمات المكثفة التي شنها بيتيس لمعادلة النتيجة، لكن محاولاته باءت جميعا بالفشل، ليتلقى خسارته السادسة في ملعبه هذا الموسم.